港匯升至5個月高位　淡友投降！

外電報道，港元匯價呈5年多來最長升勢，支持其上升的因素包括隨着銀行業囤積流動性以備年底監管檢查，投資者押注香港借貸成本仍將保持高位，與不斷下跌的美國利率截然相反。至於中美貿易緊張局勢緩解，刺激外資搶購香港股票，亦是背後因素之一。

港元兌美元周二(17日)高見7.7861，於5個月高位徘徊。6日累計升約0.5%。

分析指出，雖然聯繫匯率制度嚴格限定港匯的波動區間，但港匯亦曾出現過大升大落之勢，去年9月港匯便在沒有明顯刺激因素的情況下創15年來最大漲幅。淡友正在再次逃亡，追蹤期權市場看跌程度的一個指標跌至5周低位。預測在最新一輪升勢之後，港匯將保持在新的交易區間內。

星展香港財資和市場董事總經理王良享預期，未來3個月港匯將於7.78至7.82間波動，且不會觸及兌換保證的上下邊界，因為未來一年利率不會大幅下跌，而資本流入也不會持久。

渣打中國宏觀策略主管劉潔稱，港匯可以在一段時間內保持在7.8的強方水平。在經濟前景疲軟的情況下，港匯在可預見的未來不會觸及區間上限。另認為香港不會有大量資本流入，而且在年底的季節性需求之後，利率不會比現在高多少。

事實上，過去兩年香港金管局被迫多次出手捍衛聯繫匯率制，導致流動資金池不斷縮小，使得港匯更加不穩定，尤其容易受到現金需求變化的影響。這意味着股票拋售或派息季會導致利率飆升和匯率的劇烈波動。

分析認為，一切都不利於港元套利交易。這是一度流行的投資策略，投資者廉價借入港元、投資於收益更高的美國資產。該交易在6月變得無利可圖，當時港元融資利率今年首次高於美元資產的預期回報率。

自上個月以來，港元利率一直高企，其對美元利率的溢價曾短暫觸及1990年代以來的最高水平。截至上周五(13日)，港元利率已經連續27日高於美元資產回報率，是4年來最長記錄。

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