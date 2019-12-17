【專家點評】古勝：新經濟股陸續熱身

中美達成貿易首階段協議，本來不能說是壞消息，皆因意味至少兩國經濟唔會因為要繼續互徵關稅而再差落去。之不過，對於中國而言，今次的協議並不划算，美國才是大贏家，但也無奈，皆因內地經濟下行壓力甚大，只有戒急用忍，一切以「穩」為上，其他的都屬次要。

投資者要有心理準備，美國贏咗頭仗之後，會繼續乘勢追擊，中國尚未有好日子過。美國的「香港牌」既已打出，必好好利用作為牽制中國的籌碼。最近盛傳中國要讓在香港以外的特區搞金融交易所，市場揣測正是為一旦美國制裁在港中企活動，好有個後備方案應急。之不過，其他特區一沒有足夠的金融業人才、二沒有完善的金融市場建設和法律基礎，實在不是說話開就開。所以，政治口號還政治口號，做事也得實實際際。香港既不要妄自菲薄，但亦要保持警惕，明白內地行得這一步，必有其顧慮。香港亦不能將風險視而不見，必須加緊防範風險，鞏固競爭力。

小注貓眼娛樂湊熱鬧

東方產經專欄作者 古勝

－－－－－－