【專家點評】古勝：新經濟股陸續熱身
2019年12月17日 09:00
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港股昨日(周一)回吐，惟見恒指喺27,500點現支持，驗證老古早前指熱錢流入別過早估頂的說法。騰訊控股(00700)股價反覆，阿里巴巴(09988)則喺200元樓上偏軟。由於明年陸續有大型中資新經濟企業在港上市，呢兩隻龍頭估值表現差極有個譜，有助新股盡量Cap多啲水，不妨留意相關衍生工具，捕捉短線炒作上落波幅的機會。
中美達成貿易首階段協議，本來不能說是壞消息，皆因意味至少兩國經濟唔會因為要繼續互徵關稅而再差落去。之不過，對於中國而言，今次的協議並不划算，美國才是大贏家，但也無奈，皆因內地經濟下行壓力甚大，只有戒急用忍，一切以「穩」為上，其他的都屬次要。
投資者要有心理準備，美國贏咗頭仗之後，會繼續乘勢追擊，中國尚未有好日子過。美國的「香港牌」既已打出，必好好利用作為牽制中國的籌碼。最近盛傳中國要讓在香港以外的特區搞金融交易所，市場揣測正是為一旦美國制裁在港中企活動，好有個後備方案應急。之不過，其他特區一沒有足夠的金融業人才、二沒有完善的金融市場建設和法律基礎，實在不是說話開就開。所以，政治口號還政治口號，做事也得實實際際。香港既不要妄自菲薄，但亦要保持警惕，明白內地行得這一步，必有其顧慮。香港亦不能將風險視而不見，必須加緊防範風險，鞏固競爭力。
個股方面，北水眷顧下，小米集團(01810)表現亦令人喜出望外，昨日落過10.3元，再反彈至上10.52元收場，基本上10元關承接經得起考驗，理論上是浪守穩其上，可以繼續放紙鳶，上望12元大關。
小注貓眼娛樂湊熱鬧
再睇其他新經濟股，貓眼娛樂(01896)今年二月上市，主要從事向用戶提供在線娛樂票務、娛樂內容服務、娛樂電商服務及廣告服務等。過去兩周股價由11元水平起步，反覆升抵昨日高位見14.44元，人氣不俗。純睇走勢，短線若能突破七月高位15元，有望更上層樓，回吐宜守13元關，可以順勢小注湊熱鬧。
東方產經專欄作者 古勝
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