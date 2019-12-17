【專家點評】陳正犖：明年高息債仍看高一線

環球高息債券今年以來回報率強勁，截至12月上旬達到11%，當中歐洲高息債回報達10%，是2013年以來回報最好的一年。當投資級別債券孳息率創6年新低，投資者追求更高固定收益的同時，並沒有「重息輕質」，BB級別債券年初至今回報率達14%，明顯跑贏其他信貸評級較低的高息債，CCC級別債券回報率僅4%。

展望明年我們對環球高息債券看法仍正面，下行風險降溫，預期仍有溫和正回報，美國高息債回報率料達4至5%，一方面美國聯儲局及歐洲等央行放鬆貨幣政策，環球經濟衰退機會率減少，另一方面製造業有望反彈，帶動來年增長或較預期更好。息率低企及風險胃納改善，支持高息債發行人將更容易為目前債務再融資，變相有助目前僅2.3%的違約率，繼續低於歷史平均水平。

須小心選擇 勿忘底線

現時美國BB級別高息債偏貴，B級別債券相對吸引，兩者孳息差距約160個基點，接近2016年以來最闊，但大家對信貸質素退而求其次、也謹記要有底線，需要更小心選擇個別債券，對於CCC級別甚至應避之則吉。

英國及亞洲高息債亦提供吸引機會。目前英鎊計價高息債孳息率平均5.5厘，隨着保守黨勝出大選，市場對英國最終能落實脫歐協議憧憬升溫，英鎊計價高息債，與歐洲及美國同類債券孳息差距有望收窄，加上英國有三成高息債券，發行人都屬於周期性行業，如果環球製造業明年確實如我們預期般反彈，他們將更明顯受惠。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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