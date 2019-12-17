港股格局：黃偉豪料短線有望上試兩萬八

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，中美達成首階段貿易協議，美股三大指數隔晚再創新高，但港股上周已偷炒起，恒指三日累升約1,300點，未必有動力再向上衝。另外，臨近年尾假期氣氛漸濃，成交或會縮減，短期若未有其他利好消息，港股難進一步推高。

不過，他認為大市氣氛唔算差，恒指仍有機會上試11月高位27,900點至28,000點水平，但再向上突破則有難度，料短期維持在高位整固，支持位則在250天線(約27,480點)。

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