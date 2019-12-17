港股格局：黃偉豪料短線有望上試兩萬八
2019年12月17日 10:29
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中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，中美達成首階段貿易協議，美股三大指數隔晚再創新高，但港股上周已偷炒起，恒指三日累升約1,300點，未必有動力再向上衝。另外，臨近年尾假期氣氛漸濃，成交或會縮減，短期若未有其他利好消息，港股難進一步推高。
不過，他認為大市氣氛唔算差，恒指仍有機會上試11月高位27,900點至28,000點水平，但再向上突破則有難度，料短期維持在高位整固，支持位則在250天線(約27,480點)。
他又指，內房股近期有多個利好消息支持，尤其是內地樓價指數數據放緩，在樓價升幅有限下，市場對加大調控政策的憂慮亦降溫，加上「金九銀十」傳統旺季之後，發展商銷售數據仍不俗，對行業影響正面。另外，中美達成首階段貿易協議，人民幣偏強，若兌美元企穩七算水平，對內房亦有支持，相關股份短期仍值得看好。當中可留意龍頭中國海外發展(00688)，業務穩陣，走勢亦相對落後，若上破今年高位31.3港元，中短線目標可睇32元水平。
憧憬新5G手機陸續出台，手機相關股近日熱炒，黃認為在5G換機潮及技術升級下，板塊中長線前景理想，但手機設備股如舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)短線累積升幅已多，或已偷步反映明年換機潮的利好因素。板塊目前估值唔算平，短線再向上有難度，毋須急於高追，至於已於低位撈貨的投資者，亦可酌量減磅，料板塊明年初或先行整固，次季有機會再起動。但短線而言，小米集團(01810)股價長期弱勢，但近日在北水支持下出現反彈，加上即將推出平價5G手機，股價亦突破多個阻力位，若守穩10.5元樓上，短線目標可望上試12元。
海爾電器(01169)有私有化憧憬，預計短期或有炒作，但對現時入市有保留，因為消息已醞釀一段時間，加上私有化細節仍有變數，股價短線或趨波動，現時貿然追入潛在風險大，持貨者可於26.5元可先行食胡。
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