【專家點評】中信銀行(國際)：英鎊上升動力減弱

上周美國聯儲局一如預期維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上表示，與1990年代中期的減息周期相比，加息的必要性較低。同時，英國國會選舉塵埃落定，消息打擊市場對美元的避險需求，美元指數下跌至四個月低位97.19。

英國上周四舉行大選，投票站民調公布保守黨贏得絕對領先優勢後，令英鎊跳升超過三百點，創下近三年來的最大單日升幅，兌美元曾一度升至19個月高位1.3516。此外，英國首相約翰遜領導的保守黨在大選中獲得壓倒性勝利後，消除了脫歐障礙，英鎊匯價徘徊在高位。

本周將關注星期四英倫銀行召開的年內最後一次議息會議，市場預期維持息率不變。而英國首相約翰遜成功取得國會下議院過半數議席後，有望順利通過最新的脫歐協議草案，但投資者仍在觀察英國未來的經濟數據，因近期的數據均顯示經濟持續轉差，英國經濟可能會步入衰退，市場認為英鎊上升動力將會減弱，經濟下行趨勢令英鎊受壓，兌美元有機會調整至1.3250水平。

中信銀行(國際)

－－－－－－