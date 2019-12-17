發改委：續修訂外資准入負面清單　今年CPI料漲3%

內地媒體報道，發改委新聞發言人出席記者會時表示，明年將修訂外資准入負面清單，在更多領域允許外商獨資經營。今年，幾十億至百億美元的大型外資項目較多，相信今後還會有新能源、新型石化和電子信息等領域的外資大項目陸續落地。

中國經濟方面，11月採購經理指數(PMI)為50.2，時隔半年重回擴張區間，是一個比較積極的訊號。他指出，儘管受外部不確定性因素影響，但從11月PMI回升的情況來看，特別是生產指數和新訂單指數回升都比較高，說明了供需兩端在一定程度上出現改善。從11月中國經濟數據主要指標來看，經濟運行總體保持平穩。

發言人又指，如果剔除豬肉價格上漲因素，消費物價指數(CPI)運行較平穩，預計全年CPI漲幅在3%左右。考慮到翹尾效應和春節效應，明年初CPI漲幅可能較高。

11月份，發改委共審批核准固定資產投資項目8個，總投資71億元，主要集中在能源行業。

－－－－－－