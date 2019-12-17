m18講場：計劃退休　年紀較大反而更保守？

年輕人希望提早退休，已經係社會常態！究竟大部分人希望幾多歲退休？覺得有幾多儲備先夠？

摩根資產管理委託獨立市場研究公司做咗香港退休準備調查。原來30至40歲的港人平均估計自己可以喺61歲退休，覺得有360萬港元儲蓄就夠。反而較年長一代，51至60歲嘅受訪者，就預計64歲先可以退休，仲話要有430萬先夠。咁後者諗法較實際？

大家都知香港人長壽，男性壽命約為85歲，女性則約為90歲。摩根資產管理話，審慎嘅退休計劃應夠用30年或以上。如果概括所有年齡層嘅調查結果，大家估算退休儲備應係390萬，其實呢個等同每個月可以使14,000蚊；如果全面停止將儲蓄用作投資，呢個數字會下跌至每月只有7,000蚊。

各位年輕人知道後，係咪要重新諗吓退休計劃？或者要捱多幾年。又或者從今天起，努力做好理財部署，先可以實現提早退休夢想！

－－－－－－