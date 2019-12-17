英倫銀行提高銀行業資本緩衝比率 大型銀行通過壓測
2019年12月17日 11:07
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(Getty Images圖片)
英倫銀行《金融穩定報告》提及，將在1年內把逆周期資本緩衝比率從1%提高至2%，旨在讓銀行在金融狀況惡化時釋放資金，從而繼續保持放貸能力。結合其他規定的調整，整個銀行業僅需將一級資本充足率從13.7%提高到約14%。
《報告》指出，2019年壓力測試的假設情境是全球經濟形勢非常嚴峻，其涵蓋貿易戰和香港緊張局勢帶來的兩方面經濟風險。結果顯示，英國主要銀行在壓力情境中保持韌性，能夠繼續放貸。
該項測試的假設情境比2008年金融危機時更為嚴峻，衡量銀行在英國國內生產總值(GDP)1年內下降4.7%，央行基準利率從目前0.75厘上升至4厘，失業率攀升至9.2%時的表現。
英國前7大銀行全部通過央行的最新壓力測試，表明即使在全球經濟下滑或明年英國未與歐盟達成貿易協議的情況下，該些銀行的實力仍足以繼續放貸活動。接受測試的銀行包括蘇格蘭皇家銀行、勞埃德銀行集團、滙豐控股(00005)、巴克萊、Nationwide Building Society、桑坦德英國集團控股和渣打銀行。
另外，鑑於在Neil Woodford和H2O Asset Management經營的基金今年出現危機、暴露出數萬億美元的基金行業的流動性問題之後，英倫銀行呼籲對基金公司實行新的限制。
英倫銀行與英國金融行為監管局共同表示，基金經理應採取新措施來評估其基金中資產的流動性，並更好地說明他們拋售資產是否會導致價格暴跌。明年將進行辯論的英國新規定可能會導致更長的通知期，之後投資者才能從某些基金贖回。
Woodford在6月暫停其旗艦基金的贖回，震驚金融界。此後不久，由於持有與德國金融家Lars Windhorst有關的債券引起投資者擔憂，法國外貿銀行支持的H2O遭遇近80億歐元的資金流出。而M&G Plc是最新一家被盯上的投資公司，由於其參投的零售物業價值大跌，該公司凍結旗艦英國房地產基金的贖回。
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