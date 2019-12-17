英倫銀行提高銀行業資本緩衝比率　大型銀行通過壓測

英倫銀行《金融穩定報告》提及，將在1年內把逆周期資本緩衝比率從1%提高至2%，旨在讓銀行在金融狀況惡化時釋放資金，從而繼續保持放貸能力。結合其他規定的調整，整個銀行業僅需將一級資本充足率從13.7%提高到約14%。

《報告》指出，2019年壓力測試的假設情境是全球經濟形勢非常嚴峻，其涵蓋貿易戰和香港緊張局勢帶來的兩方面經濟風險。結果顯示，英國主要銀行在壓力情境中保持韌性，能夠繼續放貸。

該項測試的假設情境比2008年金融危機時更為嚴峻，衡量銀行在英國國內生產總值(GDP)1年內下降4.7%，央行基準利率從目前0.75厘上升至4厘，失業率攀升至9.2%時的表現。

另外，鑑於在Neil Woodford和H2O Asset Management經營的基金今年出現危機、暴露出數萬億美元的基金行業的流動性問題之後，英倫銀行呼籲對基金公司實行新的限制。

英倫銀行與英國金融行為監管局共同表示，基金經理應採取新措施來評估其基金中資產的流動性，並更好地說明他們拋售資產是否會導致價格暴跌。明年將進行辯論的英國新規定可能會導致更長的通知期，之後投資者才能從某些基金贖回。

Woodford在6月暫停其旗艦基金的贖回，震驚金融界。此後不久，由於持有與德國金融家Lars Windhorst有關的債券引起投資者擔憂，法國外貿銀行支持的H2O遭遇近80億歐元的資金流出。而M&G Plc是最新一家被盯上的投資公司，由於其參投的零售物業價值大跌，該公司凍結旗艦英國房地產基金的贖回。

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