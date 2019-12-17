【即市分析】國策照住 中建材有運行？
2019年12月17日 11:15
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東方產經專欄作者桃桃：中國建材(03323)是國內最大的水泥及建材企業，受惠進入冬季的建築高峰期，近月股價節節上升。加上，內地經濟下行，不斷強調保經濟、穩就業政策，大肆投入基建，利好水泥建材股。
中建材半年業績收入1,121億元人民幣，按年增17%，而純利達57.67億元人民幣，按年升達51%。目前，往績市盈率僅7倍，息率2.68厘，估值吸引。
走勢方面，中建材昨日(周一)升近2%收報7.8元，現時股價沿10月底的升軌向上，企穩全數日線之上，配合9日RSI升抵69，MACD出現牛叉，料後市有力衝破1年高位7.98元，短線上望8.3元，中線睇9元，向下跌穿升軌7.4元水平，宜先行止蝕。
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