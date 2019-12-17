【即市分析】國策照住 中建材有運行？

中建材半年業績收入1,121億元人民幣，按年增17%，而純利達57.67億元人民幣，按年升達51%。目前，往績市盈率僅7倍，息率2.68厘，估值吸引。

走勢方面，中建材昨日(周一)升近2%收報7.8元，現時股價沿10月底的升軌向上，企穩全數日線之上，配合9日RSI升抵69，MACD出現牛叉，料後市有力衝破1年高位7.98元，短線上望8.3元，中線睇9元，向下跌穿升軌7.4元水平，宜先行止蝕。

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