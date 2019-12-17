港元拆息︰1個月升至2.63厘 呈兩連升
2019年12月17日 11:19
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線在2厘以上，隔夜息續升至2.01厘，呈八連升；1星期再升至2.15厘；與樓按相關的1個月升至2.63厘，連升兩日；3個月期企2.39厘水平。
17/12/2019
隔夜 2.01714厘
1星期 2.15464厘
2星期 2.29071厘
1個月 2.63345厘
2個月 2.39393厘
3個月 2.39321厘
6個月 2.39321厘
12個月 2.40750厘
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16/12/2019
隔夜 1.96893厘
1星期 1.93268厘
2星期 2.04191厘
1個月 2.60000厘
2個月 2.39393厘
3個月 2.39393厘
6個月 2.38542厘
12個月 2.40607厘