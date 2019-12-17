港元拆息︰1個月升至2.63厘　呈兩連升

2019年12月17日 11:19
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線在2厘以上，隔夜息續升至2.01厘，呈八連升；1星期再升至2.15厘；與樓按相關的1個月升至2.63厘，連升兩日；3個月期企2.39厘水平。
    17/12/2019
    隔夜 2.01714厘
    1星期 2.15464厘
    2星期 2.29071厘
    1個月 2.63345厘
    2個月 2.39393厘
    3個月 2.39321厘
    6個月 2.39321厘
    12個月 2.40750厘
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    16/12/2019
    隔夜 1.96893厘
    1星期 1.93268厘
    2星期 2.04191厘
    1個月 2.60000厘
    2個月 2.39393厘
    3個月 2.39393厘
    6個月 2.38542厘
    12個月 2.40607厘