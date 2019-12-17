港元拆息︰1個月升至2.63厘　呈兩連升

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線在2厘以上，隔夜息續升至2.01厘，呈八連升；1星期再升至2.15厘；與樓按相關的1個月升至2.63厘，連升兩日；3個月期企2.39厘水平。

17/12/2019

隔夜 2.01714厘

1星期 2.15464厘

2星期 2.29071厘

1個月 2.63345厘

2個月 2.39393厘

3個月 2.39321厘

6個月 2.39321厘

12個月 2.40750厘

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16/12/2019

隔夜 1.96893厘

1星期 1.93268厘

2星期 2.04191厘

1個月 2.60000厘

2個月 2.39393厘

3個月 2.39393厘

6個月 2.38542厘

12個月 2.40607厘