增長強勁！Netflix亞太區業務營收三年飆1.5倍

網上串流平台Netflix正加快展海外步伐。外媒報道，據該公司提交的監管報告顯示，過去3年其亞太業務的會員和收入增長，為所有地區中最快。

該公司周一提交給美國證券交易委員會(SEC)的8-K文件中顯示，將在第4季度財報中首次披露按地區的營收和會員數量。此次公布了2017年、2018年和2019年前9個月每個季度按地區的流媒體服務營收、會員數和每付費會員平均營收。

報告指出，Netflix亞太業務增長強勁，相比2017年第三季度末，2019年第三季度末業務營業收入增長153%，會員數量飆升148%。

歐洲、中東和非洲區業務方面，過去三年該地區會員數量增長132%，會員收入亦增長了105%。拉美業務收入增長71%，會員數量增長61%。

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