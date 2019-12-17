【專家點評】龔成：股票價格升跌的啟示…

不少投資者投資股票時，都會被市場情緒左右，因而影響投資決定。例如一隻股票由10元升到11元，再到12元，13元，有些投資者會預期該股繼續上升，因而在13元時追入，理據是該股升、升、升，已連續升了3次，該股過去的數據「證實」了會上升。去賭場連開3次「大」，下次都會開「大」。

現在平靜看這文的你當然覺得有點可笑，但當身在熾熱市場時，氣氛情緒就不一樣，只憑股價升、升、升就追入的投資者多的是，他們相信升是會完結的，但卻認為不會剛巧在他買入的一刻玩完。

當股市進入牛三時期，這現象變得十分明顯，股票的上升已不是有實質或非實質的因素支持，而是股價的上升是因為之前股價的上升，由10元升到11元是實質理由支持，由11元升到13元是因為概念支持，到13元升到20元是因為這股由10元升到13元。

--危險信號--

投資市場出現這現象時，很多時都是危險信號，除投資者想賺錢的心態外，其實亦同時存在另一批人的另一心態，就是擔心。這種心態往往不單出現於投資市場，在其他市場同時存在，例如樓市就是一個明顯例子。

當樓市愈升時，反而吸引更多人追入，97/98時樓價極高，卻最多人買，這是因為預期心理影響，出現經濟學規則的反常現象，預期價格會再上升，即今天的價格比昨天貴，卻比明天平，因此值得追入。若要套用今天的樓市，樓價雖然是高企，但因為政府的招數影響，令成交大減，因為原本的成交有權創歷史新高的。

小結就是，當任何物品的價格升是因為之前的價格升，並已與實質因素脫離，這就是危險的信號，就要小心；反之，當價格下跌是因為之前的價格下跌，就是安全的入市信號，準備資金。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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