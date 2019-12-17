【午市重點睇】美元靠穩 港匯先升後回
2019年12月17日 12:03
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●美匯指數企97.08，美元兌日圓處109.54，離岸人民幣(CNH)於6.994上落，港匯高見7.7861後回順，最新企7.7909；歐元兌美元回升至1.1148，英鎊見1.3294。金價報1,476美元。布油見65.31美元，紐油處60.19美元。道指期貨偏軟。
●恒指半日漲307點或1.12%，報27,815點。阿里巴巴創新高，半日收報205.4元，漲逾2%。 https://bit.ly/36KNATE
-未獲私有化要約，海爾電器仍飆20%。
-壹傳媒股價曾挫逾7%。
-華潤置地更換董事會主席。
●【專家點評】
-藺常念：美國得到的遠多於中國。 https://bit.ly/2RW2Qsm
-古勝：新經濟股陸續熱身。 https://bit.ly/2rSHOjU
-陳正犖：明年高息債仍看高一線。 https://bit.ly/2tkFy5e
-中信銀行(國際)：英鎊上升動力減弱。 https://bit.ly/2YV9Zut
●【即市分析】國策照住，中建材有運行？ https://bit.ly/35pmAbQ
●【專訪】港交所擬推多項改革，優化滬、深港通。 https://bit.ly/2EnmXbd
●港股格局：黃偉豪料短線有望上試兩萬八。 https://bit.ly/35vbGkR
●【股民熱話】「A貨」國際金融中心快要誕生… https://bit.ly/2EpqIwG
●修例風波：英央行指香港基金走資約390億元。 https://bit.ly/2PVLRDW
●港匯升至5個月高位，淡友投降！
●A股快報：滬綜指重返3,000點關，半日升28點或0.97%，至3,013點；深成指升1.08%。 https://bit.ly/34xEoAx
●發改委：續修訂外資准入負面清單，今年CPI料漲3%。
●亞洲股市：日股漲百點，韓澳股齊升。
●波音暫停生產737 MAX客機，股價急跌。
●英國無協議脫歐風險恐重臨，鎊匯跌穿1.33關。
●英倫銀行提高銀行業資本緩衝比率，大型銀行通過壓測。
●人民幣兌每美元中間價為6.9971，較上日下調56點子。
-人行連續20日不開展逆回購操作。
-人民幣Shibor︰隔夜息續升至2.5厘。
●港元拆息︰1個月升至2.63厘，呈兩連升。
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