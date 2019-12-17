修例風波：「基金教父」雷賢達指資金流出香港屬正常

據英倫銀行(英國央行)表示，由於香港的抗議示威活動愈演愈烈，已經有大約50億美元(約390億港元)資金由香港的投資基金中撤出。

有「基金教父」之稱的雷賢達認為，在社會不穩下，資金出現流走的情況是正常不過。因香港是個開放市場，資金可以自由流動，而當社會動盪發生，自然影響投資者的信心，導致資金流出。例如，投資者以往資金過分集中在港股，現在就會考慮分散風險，將資金轉投其他市場。至於英倫銀行估算的資金流出金額，他指未能評定多與寡。

他續說，社會事件確影響香港經濟以及股市，本地經濟環節中以旅遊業及零售業首當其衝，而本地地產股及消費股股價亦明顯遜色。反而，主打內地業務的中資股，因業務較少受香港社會事件影響，股價仍有支持。

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