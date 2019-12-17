經濟前景改善　摩通上調2020年油價預測

外媒報道，摩根大通上調2020年油價預測。該行預料，布蘭特期油價格於明年由早前預估的每桶59美元，上調至64.5美元，但2021年將回落至61.5美元。紐約期油走勢預料相若，2020年及2021年平均價格每桶分別為60美元及57.5美元。

布蘭特期油最新報每桶65.33美元，紐約期油每桶報60.18美元，處3個月高位。

摩通指出，由於石油輸出國組織(OPEC)及其他產油國加大減產，加上新興市場經濟增長狀況改善，明年油市供需平衡預期將收緊，故看好明年油價表現。

於9月份，該行預期全球石油市場2020年將出現過剩，每日達60萬桶；惟目前則認為，2020年將出現每日20萬桶短缺。

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