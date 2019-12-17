【大行報告】瑞銀唱好 貓眼娛樂逆市跌2%
2019年12月17日 13:40
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瑞銀表示，受惠北水，貓眼娛樂(01896)股價上月已累升約36%，但現價僅為2020年預測市盈率的13.5倍，較其他線上媒體同業低約22%，相信市場低估其在內容服務方面的長期增長潛力。
在電影投資及發行方面，該行指出，貓眼娛樂在市場內排名分別為第四及第五名，兩方面票房分別為65.1億元人民幣及54.1億元人民幣。公司在B2C電影售票及B2B電影投資發行方面具領導地位，對其看法正面，當中今年售票業務市佔率維持在60%水平，而料其今明兩年戲票補貼各減38%及8%。
瑞銀相信，其高利潤業務如電商及廣告等，有助未來利潤可顯著擴張，估計到2021年其經營利潤率可達22.7%，主要受惠售票平台競爭減少，而公司自己提供的補貼比例到2021年亦降至25%，將其目標價由16港元，調升至17元，重申「買入」評級。
貓眼娛樂最新跌逾2%，報14.06元。
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