樓價UPDATES：新港城單位接連降價即售出

樓市氣氛呆滯，需由減價貨帶動交投，馬鞍山新港城兩房及三房單位接連降價成交，屋苑本月暫錄5宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌匯豪峰錄本月首宗成交，該盤低層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，以844萬元沽出，實用呎價18,797元。

●鴨脷洲海怡半島26座中層D室，實用面積519方呎，兩房間隔，以約825萬元易手，實用呎價15,896元。

●北角半山威景臺B座中層10室，實用面積700方呎，三房間隔，11月底叫價1,498萬元放售，最終累積減138萬元，以1,360萬元易手，實用呎價19,429元。

●筲箕灣香島5座低層D室，實用面積513方呎，兩房間隔，以月租21,000元租出，實用呎租40.9元。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭9座高層F室，實用面積440方呎，兩房間隔，以730萬元獲承接，實用呎價16,591元。

●紅磡黃埔花園11期4座低層D室，實用面積639方呎，三房連套房間隔，成交價950萬元，實用呎價14,867元。

●荔枝角美孚新邨1期百老滙街11號中層C室，實用面積482方呎，一房間隔，由遺產承辦人放售，最初開價728萬元，議價後以690萬元易手，實用呎價14,315元。

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新界區

●馬鞍山新港城J座中層5室，實用面積519方呎，三房連套房間隔，開價860萬元，減價至829.5萬元成交，實用呎價15,983元。

●馬鞍山新港城M座高層2室，實用面積363方呎，兩房間隔，原開價約660萬元，最終降價至635萬元易手，實用呎價17,493元。

●元朗映御2座中層N室，實用面積299方呎，開放式設計，放盤約半年，減價100萬元或約18.5%，以440萬元沽出，實用呎價14,716元。

●粉嶺碧湖花園7座低層C室，實用面積400方呎，兩房間隔，以480萬元獲承接，實用呎價12,000元。

●大圍金獅花園1期金豐閣低層2室，實用面積260方呎，兩房間隔，成交價425萬元，實用呎價16,346元。

●葵涌大廈高層H室，實用面積438方呎，兩房間隔，8月叫價500萬元放盤，減至430萬元成交，實用呎價9,817元。

●屯門菁雋中層23室，實用面積175方呎，開放式間隔，成交月租7,400元，實用呎租42.3元。

●屯門大興花園1期4座中層E室，實用面積428方呎，兩房間隔，上月底放盤叫價540萬元，減價42萬元，以498萬元沽出，實用呎價11,636元。

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