【頂級分析】克魯格曼狠批特朗普輸掉貿戰　讓美國衰弱

外國傳媒報道，一直狠批美國總統特朗普施政的諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)周一(16日)撰文，批評美國霸凌中國不會成功，特朗普現在是貿易戰輸家，主要受累他剛愎自用，警告貿易戰很少有贏家，但的確有輸家，特朗普就是了！

克魯格曼指出，特朗普和他的團隊對中美達成的首階段協議，宣稱是美方獲勝，實情是各項目標幾乎沒有一項達成。中方官員則對於強硬談判策略成功而感鼓舞，甚至不敢置信。

【貿赤縮了嗎？】

他表示，要了解美方為何處於下風，就要問問特朗普和他的夥伴，當初用關稅來做甚麼，以及拿他們的目標與真正發生的事作比較。首先，特朗普最希望的是減少美國貿易赤字，而經濟學家幾乎一致認為是錯誤，但在他心目中「賣多買少」就是贏！請看看數據：在特朗普主政後，美國貿易赤字一直增加，而不是減少，由2016年的5,440億美元，增至截至今年10月底止過去12個月赤字6,910億美元。

【製造業強嗎？】

其次是特朗普有振興製造業嗎？克魯格曼指，特朗普一向承諾希望振興製造業，縮減當中的貿易逆差，明顯輕視農產品出口，但現在中美首階段貿易協議中的最主要內容是：中方承諾購買更多美國農產品。

【補貼傾到嗎？】

再者，特朗普聲稱要制止中國邁向世界經濟強權，但如今協議只包括一些保護知識產權的承諾，未觸及中國的策略核心，就是「政府龐大補貼」。

那麼，為何特朗普在貿易上畏縮呢？克魯格曼指，很大程度是因他個人過度誇大的妄想性格！美國霸凌中國不會成功，某程度上，中國經濟規模已超越美國，特別是美國同時與其他先進經濟體關係疏離，後者原本可以與美國聯手向中國施壓。另一邊廂，雖然美國整體經濟增長仍強勁，但關稅政策帶來的不確定性，明顯損及製造業及企業投資。

那麼，貿易戰失利會讓特朗普在政治上受害嗎？克魯格曼認為可能不會，因許多美國人仍相信特朗普的片面之詞。

【美國再次衰弱】

克魯格曼警告，貿易戰需付出長期代價，其中之一是特朗普「自製」經濟不確定性，而且不會消失，在貿易上各種噱頭已損害美國聲望，「盟友」已學會不相信美國，「對手」更學會不畏懼美國。請看看，特朗普總是大大聲威脅但無意嚴懲，更會在自己政治上可能受傷時退縮。

總結來說，特朗普開打的貿易戰未達成任何目標，卻「成功地」讓美國再次衰弱，在全球的影響力逐漸降低。

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