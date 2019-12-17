【專家點評】管泓姿：大戶率先部署春季行情
2019年12月17日 15:05
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從資金流觀察所見，最近互聯互通及A股ETF皆有新資金淨流入。華夏滬深三百ETF(03188)單是上周新資金淨流入達6億人民幣及昨天(16日)再有1.2億人民幣淨流入。相信部分原因是跟中美雙方貿談破裂的不明朗因素消除有關，刺激全球股市做好及內地資本市場加速開放有關。
過往A股歷年都有「新年開門紅」，即係農曆新年前後，內地銀行年初積極放貸及推出新政策所刺激，股市會出現一輪炒作。臨近年底，新資金不斷流入A股，不排除是大戶提早部署，盼明年初可重演今年首季的新年行情。
外資加速流入國債
中國債券信息網的數據顯示，截至11月，2019年境外機構持有的中國國債、政策性金融債等債券已達1.87萬億元，年內增幅超25%。境外投資者大規模增持人民幣資產相信有兩大原因，就是全球資本市場缺乏優質投資選擇及人民幣回穩。
當歐元區和日本已經進入負利率時代，美國10年債收益率隨之下降至1.8，就連2011年陷債務危機的希臘其10年國債的收益率亦只有1.345%。很容易理解，境外長期投資者會將目光投向中國。
中國政治經濟環境穩定，中國國債過往沒有出現過違約，10年國債收益率3.23%。2019年9月，摩根大通宣布於2020年2月28日起將中國政府債券納入摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列。再加上人民幣從9月份開始回穩，現已經升破7。這些因素都會加快海外投資者增持中國國債。投資者可以選擇以中國國債及政銀債ETF--華夏政銀國債(02813)(82813)作相關部署。
此外，華夏滬深三百已經破了11月份高位，有望挑戰4月初高位，反覆尋頂趨勢未變，投資者可透過買入A股ETF捕捉A股升勢。資料顯示，由2019年1月初至12月13日，華夏滬深三百累計流入資金3.56億元；而安碩A50(02823)及南方A50(02822)分別錄得資金流出91.7億及73億元人民幣(見附圖)。
華夏基金(香港)業務拓展部副總裁 管泓姿
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