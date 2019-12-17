【專家點評】管泓姿：大戶率先部署春季行情

過往A股歷年都有「新年開門紅」，即係農曆新年前後，內地銀行年初積極放貸及推出新政策所刺激，股市會出現一輪炒作。臨近年底，新資金不斷流入A股，不排除是大戶提早部署，盼明年初可重演今年首季的新年行情。

外資加速流入國債

中國債券信息網的數據顯示，截至11月，2019年境外機構持有的中國國債、政策性金融債等債券已達1.87萬億元，年內增幅超25%。境外投資者大規模增持人民幣資產相信有兩大原因，就是全球資本市場缺乏優質投資選擇及人民幣回穩。

當歐元區和日本已經進入負利率時代，美國10年債收益率隨之下降至1.8，就連2011年陷債務危機的希臘其10年國債的收益率亦只有1.345%。很容易理解，境外長期投資者會將目光投向中國。

華夏基金(香港)業務拓展部副總裁 管泓姿

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