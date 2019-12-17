美經濟史上最好？調查：特朗普日均車大炮32次
2019年12月17日 15:08
東網電視更多新聞短片
特朗普(美聯社圖片)
美國總統特朗普有別於其他總統，經常自我吹噓經濟、股市是政績之一，並經常自稱美國經濟史上最好。惟外國傳媒報道，根據《華盛頓郵報》事實查證資料庫(Fact Checkers database)統計，截至今年12月10日，即特朗普上任1,055天，累計「不實或誤導陳述」共有15,413次，即平均計，他每日「車大炮」32次！
統計顯示，回看特朗普在2017年合共說謊1,999次，2018年增至7,688次，2019年還未完，說謊次數已再創新高。若單月來看，今年10月及11月，是特普說謊次數最多的第2位及第3位，首位是2018年10月，當時特朗普正為美國國會中期選舉為選票護航。
不過，無論是2018年10月或2019年10月，特朗普皆講大話超過1,100次，平均一日就40次！
報道指出，特朗普「車大炮」次數在2019年突飆，原因在於烏克蘭事件。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。