養豬有出頭！內地飼養企業老闆身家逾千億 勁過小米
2019年12月17日 15:26
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外國媒體報道，受惠於中國豬肉價格急升，養豬概念股成為炒作目標，使生豬飼養企業牧原股份狂飆3倍，董事長秦英林身家一舉超過小米雷軍、萬達王健林，以及京東劉東強。
根據彭博數據，秦英林今年淨資產增加4倍，成為彭博億萬富豪指數當中，財富增長最快的富豪。
資料顯示，牧原股份2014年於中國A股上市，今年內已累升近3倍，由每股28元人民幣(下同)升至82元，10月底甚至高見100元以上，市值突破2,100億元。因此，秦英林家族擠身2019年中國400大富豪排行榜第9位，超過融創孫宏斌、京東劉強東、蘇寧張近東、龍湖吳亞軍、小米雷軍、萬達王健林等。
按計算，2019年秦英林家族的財富達1,173.8億元。
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