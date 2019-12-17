IDC料2023年全球5G設備數目突破10億

調查機構IDC發表研究報告指出，預測全球5G連接設備數目將由今年的約1,000萬個，增至2023年的10.1億個，反映2019至2023年的年複合增長達217.2%。該機構同時估算直至2023年，5G佔整體流動裝置比率達8.9%。

該機構指，未來數年將有多項因素帶動5G連接的增長，包括數據產生及數據消費，料消費者及商家於未來數年將繼續創造更多數據和帶動更多數據消費，而5G可容許網絡營運商更有效利用網絡資源，改善服務表現及可靠程度。

研究主管Jason Leigh表示，要全面釋放5G潛能就需要長期努力，目前在使用標準、規管和光譜分配上還未成熟。他續指，雖然要再過3至5年後，才會有更多5G商業用途，但用戶即將能夠利用5G觀看串流影片、玩流動遊戲、套用在虛擬實境和擴增實境應用。

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