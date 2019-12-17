修例風波：王良享警告倘樓價挫　恐釀下輪走資潮

英倫銀行(即英國央行)表示，由於香港的抗議示威活動愈演愈烈，已經有大約50億美元(約390億港元)資金從香港的投資基金中撤出。星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示，下半年社會局勢轉趨不穩，加上中美貿易談判進展緩慢，拖累投資氣氛轉差及港股表現偏弱，均有可能導致資金流走，估計新加坡或英國成為資金目的地不足為奇。

不過，單就50億美元資金撤走而言，王氏認為，有關走資規模不算龐大，對市場影響有限，港匯近月亦未有觸及弱方兌換保證7.85。由於中美已達成初步協議，如果本地示威情況持續降溫，將有助降低資金流走意欲。

惟王氏警告，香港走資危機仍未完全消散，如果失業率繼續攀升並拖累樓價下挫，或令物業市場炒家挾資離場，將有機會釀成另一輪走資潮。

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