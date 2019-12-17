全球經貿戰：傳中方將更多地給予美農產品關稅豁免
2019年12月17日 15:40
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外國傳媒引述消息人士透露，在中美達成首階段貿易協議後，中國將更經常地給予美國農產品買家報復關稅豁免。
消息指，過去已分批次給予豁免，現在這舉措將變得更頻繁。中國正尋求從海外獲取更多大豆、豬肉等農產品，以增加國內供應。
事實上，給予關稅豁免有助於中國履行貿易協議。美國貿易代表萊蒂澤已表示，中國在農業方面作出了詳細承諾，其將在「戰前」240億美元大宗商品採購額的基礎上，再增加購買每年至少160億美元，並將努力把總額提高到每年500億美元。但他說每種大宗商品的詳細購買目標不會公開。
萊蒂澤又預計，這項長達86頁的貿易協議，將由他和中方的國務院副總理劉鶴於明年1月初在華盛頓簽署，然後公開發布，協議在簽署30天後生效。
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