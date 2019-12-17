比特幣跌穿7000美元關口　再冧或見番呢個位...

虛擬貨幣比特幣價格突然急挫，並失守7,000美元的心理關口，是今年11月以來的首次。據CryptoCompare報價，比特幣24低位跌至6,870美元，最新報6,889美元，跌幅2.6%。

技術指標顯示，比特幣下個支持位在6,500美元附近，今年11月底曾經跌至此價位，若跌失守，接下來的支持位直指4,000美元，是自今年3月以後就未見過的低位。

近幾個月來，比特幣價格一直在劇烈波動，有分析員表示，近期虛擬貨幣市場的交易量有所下降。據加密數據公司Messari今年10月的分析指出，十大主要虛擬貨幣交易所的比特幣交易量，已經降至每日不足2億美元，較幾個月前的40億美元大降20倍。

隨着內地近期採取多項措施，持續打擊虛擬貨幣領域，比特幣在近幾個月陷於掙扎。11月上海的監管機構發布通知，特別強調「嚴格監控」的態度，定調虛擬貨幣為非法融資，要求打擊相關交易。

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