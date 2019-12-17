全國經濟第3大省！山東債務違約金額創新高

財經媒體彭博報道，中國迎來最大企業債務違約年之際，經濟總量位列全國「三甲」的山東省遭遇了史無前例的信用風險衝擊，而且鑑於當地民營經濟特點及轉型升級面臨的壓力，風險消除的過程還未結束。

據彭博統計，山東省今年以來新增債券違約本金規模來到歷史新高，逾108億元人民幣，在中國所有省份中排名第四；違約企業包括勝通集團、東辰控股、西王集團，以及玉皇化工，未計入諸多仍在債務危機邊緣掙扎的企業。

穆迪大中華區信用研究主管鍾汶權在採訪中表示，山東很多民企近期集中發生債務違約，主因是互保擔憂導致金融機構變得更謹慎，違約又加劇了惡性循環，接下來主要是當地的企業能否成功再融資，否則信用事件可能還會繼續發生。

報道指出，儘管前幾年各地政府在中央的要求下，去除過剩產能，並進行經濟結構轉型，但社會穩定和經濟增長的壓力，使地方政府不會完全放任民企風險釋放，以山東如意為例，該公司就獲得了濟寧城投的入股，但這些措施可能只是杯水車薪。

除了已經違約的企業外，山東省還有許多企業負面新聞纏身，包括萬達集團評級展望被中誠信國際調整為負面，山東三星集團此前也被評級機構標準普爾列入負面信用觀察名單，東營方圓據悉暫停了3億美元的境外銀團貸款。

此外，中融新大近期剛完成「18新大03」回售，但據報道指，公司曾試圖說服投資者不行使權利。該公司今年已多次被標普下調評級，並最終應發行人要求撤回其評級。同樣屢遭標普降級並最終撤回評級的如意科技，其逾3億美元境外債券在到期前一周遭穆迪調降評級，稱其流動性依然脆弱，且再融資進展有限。

山東省今年前3季度生產總值(GDP)達6.23萬億元人民幣，僅次於廣東和江蘇；然而，這樣經濟實力雄厚的省份卻並沒有看起來那麼好，其前3季度的經濟增速僅5.4%，全國範圍來看倒數第四，僅高於吉林、黑龍江和天津。據當地媒體報道，山東省鄒平市公安局上周約談了47家不良貸款企業的實際控制人，督促其按期還本付息。

惠譽評級中國企業研究董事黃筱婷認為，山東民企的違約率放在全國並沒有特別高，它的問題在於其經濟結構對過剩產業的依賴，「例如地煉行業(地方性煉油廠)，屬於行業中比較脆弱的環節，無法做到上下游一體整合」。

作為中國重要的工業省份，山東今年首10個月的工業企業利潤按年挫15.5%，大幅弱於全國2.9%的跌幅。在前述已違約主體中，勝通集團、東辰控股，以及玉皇化工均涉與地煉相關的石油化工行業。

黃筱婷在接受彭博採訪時指出，地煉行業2018年以來開工率偏低，去年還發生了成品油收稅趨嚴的情況，造成企業資金流受到牽制。

彭博經濟學家萬千也指出，山東省經濟主要依賴傳統製造業，這種由大型工業企業主導的「大象型」經濟在困難時期較難轉型，加之這些企業在信貸寬鬆時期裏的過度擴張和互保關係，加速了經濟下行期中債務危機的爆發。

如果說經濟下行和轉型壓力是山東省違約和信用事件密集爆發的根源，那麼互保可能就是壓倒駱駝的最後一根稻草，隨着互保問題的暴露，市場對區域內企業的信心受到嚴重打擊，從而增加了這些企業再融資的難度，帶來了危機的迅速傳播。

雖然沒有數據可以展示全國範圍的互保風險有多高，但標普分析師Cindy Huang在採訪中明確表示，山東省企業之間的互保情況較中國其他省份更嚴重。黃筱婷，互保圈複雜、透明度不高，投資者不知道互保風險從甚麼地方冒出來。

西王集團今年10月再融資失利後即發生債券違約，隨後同地區的山東宏橋和三星集團債券均出現明顯下挫，體現了投資者對互保可能引發危機傳播的擔憂，加上中融新大今年以來也未能成功在境內債券市場融資，或意味着山東民企未來償債可能更依賴於自身流動性。而僅西王集團和中融新大，目前就還有超過200億元人民幣債券存續。

12月的中央政治局會議要求確保不發生系統性金融風險，但山東省截至9月底不良貸款率為3.56%，顯著高於銀監會全國口徑商業銀行的不良貸款率1.86%，隨着風險逐步暴露，中國金融監管部門恐怕還會面臨不小的壓力。

彭博數據顯示，截至12月17日，中國境內信用債違約規模已經升至1,307億元人民幣，續創歷史新高。

穆迪的鍾汶權稱，從長遠來看，債務問題需要有個出清的過程，企業在過程中要變得更透明，改善公司治理，這才能在根本上恢復金融機構的信心。

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