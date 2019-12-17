【市後重點睇】英鎊續弱　道期微升

2019年12月17日 16:10
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    (美聯社圖片)
    美匯指數反覆企97.13，美元兌日圓處109.6，離岸人民幣(CNH)守6.997，港匯報7.7897；歐元兌美元回軟至1.1145，英鎊曾跌0.7%，低見1.3237。金價企1,476美元。布油見65.49美元，紐油處60.31美元。道指期貨微升。
    ●市後關注點
    -21:30 美國11月新屋動工、建築批批核
    -22:15 美國11月工業生產
    ●恒指全日漲335點或1.22%，報27,843點；國企指數升186點或1.73%，報10,964點。主板成交1,053億元。https://bit.ly/36KNATE
    -中鐵93億人幣售高速公路權益，股價曾飆4%。
    ●A股快報：滬綜指升1.2%，外資淨買入88億人民幣。https://bit.ly/34xEoAx
    ●亞洲股市：日股漲0.4%，台股突破萬二點。
    ●【股匯攻略】英鎊高位回落，最新策略係... https://bit.ly/35vgBSK
    ●【專家點評】
    -管泓姿：大戶率先部署春季行情。https://bit.ly/38NgtAk
    -鄧聲興：晶圓需求急增利好中芯。https://bit.ly/2S0FgLo
    ●修例風波：英央行指香港基金走資約390億元。https://bit.ly/2PVLRDW
    -「基金教父」雷賢達指資金流出香港屬正常。
    -王良享：香港走資規模不算龐大，影響有限。
    ●【頂級分析】克魯格曼狠批特朗普輸掉貿戰，讓美國衰弱。https://bit.ly/2LX7D9l
    ●強攻AI！英特爾斥156億，購人工智能晶片製造商。
    ●比特幣跌穿7000美元關口，再冧或見番呢個位...
    ●全球經貿戰：
    -埃利安警告美大選後貿戰恐升級。
    -傳中方將更多地給予美農產品關稅豁免。
    ●美經濟史上最好？調查：特朗普日均車大炮32次。
    ●經濟前景改善，摩通上調2020年油價預測。
    ●IDC料2023年全球5G設備數目突破10億。
    ●養豬有出頭！內地飼養企業老闆身家逾千億，勁過小米。
    ●業主止賺離場！貝沙灣累劈1500萬沽。
    ●恆大．睿峰首輪銷售，部分準買家等候進入售樓處；買家八至九成為自用客。
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