【市後重點睇】英鎊續弱 道期微升
2019年12月17日 16:10
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(美聯社圖片)
美匯指數反覆企97.13，美元兌日圓處109.6，離岸人民幣(CNH)守6.997，港匯報7.7897；歐元兌美元回軟至1.1145，英鎊曾跌0.7%，低見1.3237。金價企1,476美元。布油見65.49美元，紐油處60.31美元。道指期貨微升。
●市後關注點
-21:30 美國11月新屋動工、建築批批核
-22:15 美國11月工業生產
●恒指全日漲335點或1.22%，報27,843點；國企指數升186點或1.73%，報10,964點。主板成交1,053億元。https://bit.ly/36KNATE
-中鐵93億人幣售高速公路權益，股價曾飆4%。
●A股快報：滬綜指升1.2%，外資淨買入88億人民幣。https://bit.ly/34xEoAx
●亞洲股市：日股漲0.4%，台股突破萬二點。
●【股匯攻略】英鎊高位回落，最新策略係... https://bit.ly/35vgBSK
●【專家點評】
-管泓姿：大戶率先部署春季行情。https://bit.ly/38NgtAk
-鄧聲興：晶圓需求急增利好中芯。https://bit.ly/2S0FgLo
●修例風波：英央行指香港基金走資約390億元。https://bit.ly/2PVLRDW
-「基金教父」雷賢達指資金流出香港屬正常。
-王良享：香港走資規模不算龐大，影響有限。
●【頂級分析】克魯格曼狠批特朗普輸掉貿戰，讓美國衰弱。https://bit.ly/2LX7D9l
●強攻AI！英特爾斥156億，購人工智能晶片製造商。
●比特幣跌穿7000美元關口，再冧或見番呢個位...
●全球經貿戰：
-埃利安警告美大選後貿戰恐升級。
-傳中方將更多地給予美農產品關稅豁免。
●美經濟史上最好？調查：特朗普日均車大炮32次。
●經濟前景改善，摩通上調2020年油價預測。
●IDC料2023年全球5G設備數目突破10億。
●養豬有出頭！內地飼養企業老闆身家逾千億，勁過小米。
●業主止賺離場！貝沙灣累劈1500萬沽。
●恆大．睿峰首輪銷售，部分準買家等候進入售樓處；買家八至九成為自用客。
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