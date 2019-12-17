新盤部署：皇第頂層呎價挑戰亞洲分層新高

尚家生活地產方文彬估計，樓價再升，而傳統豪宅區物業看高一線。

超級豪宅售價屢創新高，各傳統豪宅地段明年料有多個全新項目推出搶客。尚家生活地產等合作的渣甸山皇第預計首季正式推售，項目每方呎建築費超過1萬元，料屬全港住宅發展項目最高。發展商直言，頂層三複式連天台及泳池特色大宅呎價，冀創亞洲分層住宅新紀錄。

該公司董事總經理方文彬接受訪問時表示，明年將會是公司的賣樓豐收年，單在香港便計劃開售3個項目，當中上述物業已屬現樓，目前正打造6個示範單位，合共耗資逾1.5億元，工程料於明年首季完工，屆時將會正式啟動推盤攻勢。

他透露，現樓10及11樓複式示範單位，早前已開始接受友好客戶預約預覽，至今約四至五個月，物業暫已錄得逾500個查詢。他指出，是次公司以高昂建築費興建項目，加上不少單位均會連同裝修家具出售，實際發展成本仍在上升。該盤售價主要參考鄰近項目等做價，上述頂層大宅呎價希望挑戰新高。資料顯示，山頂Mount Nicholson第三期於2017年售出的12樓C及D室分層戶，呎價高逾13.2萬元，成為亞洲分層樓王。

方文彬又稱，皇第於今年奪得多個房地產獎項，包括MIPIM Asia大獎 2019的最佳住宅發展項銅獎，是唯一個香港住宅項目獲獎。該盤共有16伙，實用面積介乎2,846至6,867方呎。

至於旗下同屬港島豪宅的山頂白加道45號，亦部署明年以現樓形式賣，提供1座洋房，實用面積約4,000至5,000方呎，希望第三季可推出市場。

另外，早年購入的新界粉錦公路地皮坐落高爾夫球會旁，正發展為設有6座洋房的豪宅項目，全部實用面積均約6,000方呎，屬同區較罕有大屋。他透露，每戶花園面積約5,000至6,000方呎，全數附有私家泳池，估計明年落成，有機會第三季以現樓形式開盤。

－－－－－－