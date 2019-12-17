無協議脫歐憂慮重燃　歐股早市向下

英國無協議脫歐憂慮重燃，歐股全線受壓，當中英國富時100指數報7,514點，跌4點或0.06%；德國DAX指數報13,360點，跌46點或0.35%；法國CAC指數報5,977點，跌14點或0.24%。

據報英國首相約翰遜計劃修改法律，以確保不延長脫歐過渡期，這可能讓英國在明年年底又將面臨無協議脫歐的風險。英鎊兌美元匯價應聲急挫，兌美元失守1.33心理關口，目前跌0.60%至1.3254。

消息指英國央銀行計劃調整對英國銀行的資本要求，以允許它們在發生經濟危機時繼續放貸。英國銀行股急跌，巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行，以及萊斯銀行均跌3至4%。

個股消息方面，聯合利華下調今明兩年的基本銷售增長預期，股價挫4%。

快意佳士拿董事會將在周二舉行會議，商討與法國汽車製造商標緻的500億美元的合併建議，股價升0.31%。

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