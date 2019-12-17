中原：二手樓價明年上半年料再跌約5%

中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄表示，踏入今年第四季，經濟、政治氣氛漸趨平穩，在現時情況不變下，預計中原城市領先指數明年上半年會下試170點低位，較現水平179點，會再跌約5%，但2、3月時交投有機會出現小陽春。而下半年更會因應情況，樓價料會向上。明年市場會續以一手成交為主，今年全年錄2.2萬宗一手成交，金額達2,400億元，預期明年增至2.4萬宗及2,800億元，金額有望創有紀錄以來新高。

至於工商舖市場，今年下半年明顯轉差，全年錄4,850宗成交，創有紀錄新低，金額1,140億元，料明年回升至5,000宗及1,200億元水平。該行估計，2020年全年整體物業成交達8萬宗，金額8,000億元，較今年多3,000宗及800億元。

黃氏又指出，市場供需、經濟因素及政治問題為三個影響樓價走勢的最大因素。事實上，加息周期間，香港樓價未見大幅回落，而銀行存款今年達13.73萬億元高位，亦令物業價格有支持。

政府雖然推出一系列紓困措施，但未見有幫助市民置業。希望在扶助置業，減低徵費上提出三項建議，包括增加住宅樓價1,000萬至2,000萬元物業的按揭貸款成數，其二減收徵費，特別是降低非住宅物業的雙倍從價印花稅率。最後，希望金管局能調低壓力測試，減幅可由1厘至1.5厘。此外，同時鼓勵增加公營房屋供應，解決住屋需求。

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