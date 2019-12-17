美聯：明年屯門及元朗新盤供應　料涉逾7400伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明預計，2020年全港有機會推出市場的全新樓盤項目超過27,000伙，當中屯門及元朗區是明年供應重鎮，涉及最多單位逾7,400伙，佔約27%。其次為將軍澳及西貢區，超過4,600伙，亦佔約17%。至於第3位為深水埗、長沙灣及油尖旺區，錄3,500伙左右，佔約13%。

值得留意，上述逾2.7萬伙供應為有機會登場的項目，而並非最終推出的數字。事實上，每年有機會登場的新盤單位往往超過2萬多伙，但實際上明顯較少。據統計，在不包括村屋及全幢物業下，今年截至12月17日共推出39個全新盤推售，涉及單位約18,300伙。相信在補地困難以及發展商積極推售貨尾下，明年實際推盤量仍會維持18,000伙左右。

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