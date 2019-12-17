3香港：明年首季公布5G月費計劃

他說，5G服務推出初期會先針對現時使用全速4.5G計劃的客戶作推廣，因為他們本身數據用量較大，可望成為對5G服務最有興趣的首批入場人士，下半年公司會加大力度推廣。

他續指，和電計劃以換機優惠及「net+」(網速優先服務)作招徠，現時有添加「net+」的4G用戶佔整體4G用戶的比率達雙位數，暫時估計首年5G用戶佔整體流動通訊用戶比率為單位數，實際視乎5G手機供應及經濟狀況而定，但以長和系在海外多國有電訊業務，其中英國和奧地利已經有5G服務，公司在機源上有優勢。

古又表示，5G推出初期月費計劃傾向簡單，不會在網速或時延上搞差異收費，務求盡力吸引最多人升級轉用5G服務，做大市場並催生更多應用場景。

他期望公司能在5G服務推出首1、2年內在全港18區做到基本5G覆蓋，「商業區同我哋用戶出沒得比較多嘅地方會優先處理」，迄今覓地建5G基站沒有遇上很大困難。至於港鐵範圍，「就要睇港鐵幾時有時間畀我哋做(工程)，但其實更大問題係要頻譜更加充足，我哋同業界都要港鐵緊密溝通爭取改善」。

不過，值得留意的是，和電是本港唯一沒有投得3.5GHz以上更高頻段頻譜的流動電訊商，不能像同業於地對空衞星所在的大埔、赤柱(及周邊地區)以4.9GHz、26/28GHz這些政府最新發放的5G頻段代替。而和電擁有的3.3GHz頻段只可用於室內，因此不能視為替代品。

古星輝稱，現時和電正與同業向政府爭取盡快把位於上述「5G黑洞」地帶的衞星搬走，「依個我哋會繼續做功夫」，但難言甚麼時候可望完成，指要靠政府以優惠政策等方法推動衞星牌照持有人搬遷，「大家都知政府宜家舉步維艱，我哋都會支持政府」。

如果政府有關工作進度未如理想，和電亦可能在大埔、赤柱等地把1.8、2.1、2.3GHz這些目前用於4G服務的頻段改為5G用途，儘管要視乎有無手機支援及有無空餘頻寬，也不是「出年即刻做到嘅嘢」，但公司頻譜資源依然豐富。

對於和電在今年只投得70兆赫5G頻譜，為四大電訊商當中最少，古星輝表示用戶平均頻譜資源依然充裕，「人均我哋都係數一數二，唔會輸蝕」，而且那70兆赫只是新增的頻譜，並沒計及可改作5G的潛在資源。

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