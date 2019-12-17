多年來首次！國泰預告明年縮減運力1.4%　上月載客瀉9%

國泰集團公布，國泰航空與國泰港龍航空於11月合併結算的客、貨運量。數據顯示，11月的載客量與貨物及郵件運載量較去年同期均有所下跌。

兩航空公司在11月合共載客262萬人次，按年下跌9%，乘客運載率下跌3.2個百分點至80.1%，以可用座位千米數計算的運力則下跌1.5%。今年首11個月的載客量按年跌0.4%，而運力則增加5.7%。

兩航空公司11月運載的貨物及郵件合共17萬公噸，按年減少3.9%，運載率下跌1.5個百分點至68.6%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌3.8%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為5.8%。今年首11個月的載貨量按年減少6.4%，運力維持不變，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.8%。

集團預料2019年餘下時間依然挑戰重重，仍預期下半年度財務表現將較上半年大為遜色。因應集團現時正在面對的挑戰，已決定按年減少2020年度的運力1.4%，早前曾計劃增加2020年度運力3.1%，意味航空業務將會是多年來首次縮減規模。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，一如過去數月，國泰以至香港於11月面對的挑戰仍然嚴峻。旅遊意欲持續疲弱。與去年同期相比的訪港客運量，由10月的35%跌幅進一步滑落至11月的46%。離港客運量按年減少8%，較過去數月有輕微改善。整體乘客運載率下跌3.2個百份點至80.1%。由於集團更加倚重受影響較少的過境客運，加上競爭激烈，整體收益率因而顯著受壓。

他又說：「我們的區域航線，尤其中國內地及東北亞旅客訪港的需求持續疲弱。美國航線傳統上在感恩節前一星期的前艙表現強勁，今年的表現則回軟。然而，我們的網絡仍有一些亮點，印度航線表現出色，為來往印度及北美的市場帶來可觀需求。歐洲及澳紐為國泰網絡提供重要的過境客源，表現理想。」

展望未來，集團續見訪港航班預訂的情況較去年同期顯著下跌，尤以中國內地及其他區域市場為甚，惟過境客運量的增長可抵銷部分跌幅。貨運方面，傳統屬旺季的11月運載率及收益率較上月均有改善，中國內地、香港及台灣的出口貨運表現維持強勁。隨着消費旺季及新產品推出帶來的需求於11月下半旬開始降溫，隨之而來的中國內地雙十一活動，以及黑色星期五促銷均帶動電子商貿貨運，集團亦成功把握商遇，加開包機班次前往東南亞市場。

雖然今年的貨運表現遠遜2018年的破紀錄水平，集團對2020年的市道審慎樂觀，即使上半年的需求預計仍較疲弱。集團已宣布由2020年4月1日起，提供航空貨運站出口貨物處理費優惠，給予貨運客戶更多理由選用國泰集團航班，以及經香港樞紐出口貨物。

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