安永料今年香港IPO稱霸市場　明年集資額達2200億

會計師行安永預計，明年新經濟公司以及醫療保健等企業仍是新股市場增長點，但環球不確定性或對市場產生負面影響，預計明年本港新股集資額達2,200億元。若有特大型新股，集資額可達3,500億元。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮解釋，沙特交易所在石油企業沙特阿美今年上市帶動下，罕有地晉身至全球集資排名第三，可見超大型新股左右交易所的集資總額及排名。市傳沙特阿美將繼續在海外市場集資，香港亦在考慮之列。若事成，必定推高香港的新股集資額；相反，如最終未有來港上市，香港明年或難保全球新股集資首位。

該行估計，本港今年新股市場在數量及集資額上均稱冠，全年共有159宗上市，按年減少22%，集資額按年則增加8%，至3,105億元。

香港經濟有下行壓力，但他認為，本地經濟情況對資本市場資金流影響有限，加上新股以中國內地公司為主，相信影響不大。

至於澳門將成立澳門交易所。蔡氏指，澳門和香港的資金池差距非常大，加上機構投田資者難在超短時間內駐紮在澳門，認為「澳門好難搶香港生意」。

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