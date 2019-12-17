【專家樓評】張聖典：土地共享先導計劃有咩重點？

發展局早前在立法會的發展事務委員會上，進一步提供了土地共享先導計劃的細節，以下數點值得有意參與計劃的土地業權人關注。

首先，位於政府已完成、正進行或擬開展發展研究的範圍(如古洞北/粉嶺北、洪水橋、元朗南等的新發展區)、正研究發展公營房屋的有關用地、郊野公園、六個生態敏感地帶，以及新自然保育政策下十二個須優先加強保育的地點 (合共涵蓋約6萬公頃，相當於近半個香港的面積) 內的私人地段，均沒有資格就計劃提出申請，有意申請者需注意其土地是否屬上述不接受申請的地帶。

另外，發展局文件表明政府將不會為申請項目，就增加額外樓面面積作房屋發展而引用《收回土地條例》等相關法例收回私人持有的土地。只有在該私人地段涉及興建基建以及其他公共地區配套等設施的情況下，政府才會利用條例收回私人土地，並對土地業權人作出適當賠償，意味申請人需自行整合房屋項目涉及的全部土地業權。

最後，申請修訂土地契約或換地(包括補地價的評估)的商議程序須於18個月內完成協商及簽訂，已完成城規程序而最後未能簽訂契約或協議的私人用地的修訂申請將在五年內不獲受理。

一直以來，本地發展土地的流程往往由於補地價的協商而大大拖長，訂立規則壓縮本來冗長的程序，無疑有助項目加快落實，但18個月的時限在實際執行上是否可行，則仍有待觀察。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典

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