【脫歐漸近】英國人已不安　調查指海外工作搜尋量急增25%

英國大選結果顯示英國將很快脫離歐盟，這也驅動了英國人加速到海外尋找機會。外國媒體報道，英國大選初步結果公布後，英國人在網上尋找海外工作的人數猛增了25%。

報道引述招聘網站Indeed指出，相關工作搜尋量在大選當日的周四晚上開始攀升，當時公布的最新民調顯示英國保守黨將在議會獲得多數議席。

然後，搜索量在12月13日星期五凌晨4點達到頂峰。當時的早期結果表明，首相約翰遜(Boris Johnson)的保守黨正在努力爭取勝利。結果該黨贏得了365個席位。

從地域來看，搜索加拿大的數量是最大，按周增長111%，其次是愛爾蘭(44%)，意大利(32%)，德國(28%)，澳洲(20%)和波蘭(20%)。

Indeed的經濟學家Pawel Adrjan表示，增長最快的國家加拿大和愛爾蘭都是與英國有緊密聯繫的英語國家。他也指出，尋找其他歐洲國家工作的人數也大大增加，這表明英國的外國員工考慮正在歐洲大陸工作或回家。

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