創富奇財：台灣Blogger40歲退休　靠悟出投資方程式

任職十年公務員的台灣網紅Blogger(博客)「99啪」於40歲提早退休，他由對投資一竅不通，利用四年時間學習，再滾出逾千萬新台幣資產的自身例子證明，只要用正確的方法理財，每人都可過自己想要的生活。

「99啪」在Facebook和網誌上透過「99啪的財經筆記」與大眾分享投資理財心得，他深信即使資本市場是由1%的人制訂規則和壟斷財富，但其餘99%的人也不必放棄，每人都有達到財務自由的機會，關鍵是有否正確的理財方式。

現時他每年的被動收入(非工資收入)超過100萬新台幣(逾26萬港元)，即每月有近2.2萬港元，在台灣生活相當好使。不要以為每月食息近2.2萬港元容易，因以組合一年派息率5%計算，資產規模至少要2,000萬新台幣或525萬港元，且要選中派息及股價穩健的股份，才能創造穩定的被動收入，絕對是投資高人才能達標。

他分享，當初透過理財增加收入的原因，源於危機意識。他指出：「法律系畢業後我曾在律師事務所及銀行工作，後來看到前輩被裁走，覺得工作不穩就轉考公務員，怎料到公務員不僅加薪緩慢，追不上通脹和高樓價，而且適逢退休金制度改革，惟有靠投資增加收入。」

99啪亦認為，平凡上班族想達到財務自由，首先離不開「開源」和「節流」兩法。開源是提高本業收入，提升工作表現是最好投資，而專業知識就是資產。節流則是在個人能力範圍內增加儲蓄比例，貫徹分割「想要」和「必要」的消費，以及為了達到財務目標，延遲買車和買樓的時間。

再者，是要時刻充實理財知識，特別是年輕人，知識是最大資產。至於第四項，則是隨着個人年紀以及距離投資目標的遠近，規劃積極、穩健、保守的不同投資策略。這猶如馬拉松跑手會設定好目標，分配好每段的跑速，體力好時盡力衝刺，中段時平穩前進，到接近終點時安全為重，投資亦應作類似規劃。

投資理財知易行難，99啪早年也曾因家人投資失利而拒絕沾手股票，直至擔心退休後的生計才決心苦學投資，並建立由股票、債券等不同資產組成的投資組合。台股以外，他也買過一些香港的收租股、房地產投資信託基金(REITs)，以及A股交易所買賣基金(ETF)。另外，也有涉獵一些在美國上市的ETF、交易所買賣債券(ETD)、封閉式基金(CEF)。

他分享，現時其組合年息率約4至6%，一年被動收入超過100萬新台幣，並預期環球股市短期會波動，但長線仍然看好。

不是所有人都可立即財務自由，至少要有足夠的被動收入，例如從存款利息、股息、債息、租金等取得。「我比較保守，至少應待被動收入達到主動收入(工資收入)的150%，才考慮辭職。」他指：「所謂的鐵飯碗，不是一輩子在同一個地方吃飯，而是一輩子到哪裏都有飯可吃。」

正確的投資理財方式可令財富增長，怎樣可做到？99啪建議可參考交易大師Alexander Elder提出的「3M原則」，即心(Mind)、錢(Money)、法(Method)。成功的投資需要三者兼備，包括良好交易心理切實執行投資紀律、透過資金管理管控風險、以及就不同周期採取正確策略的分析方法。

99啪自己也有兩套投資方法，包括「價值動能投資法」，針對中小型價值股而順勢操作、汰弱留強；以及「價值回歸投資法」，用作長線投資大型藍籌股及ETF，並伺機低買高沽。

他以價值動能投資為例，可參考財務報表揀選業務有增長和盈利的中小型價值股，留意公司的股本回報率(ROE)、營業收益、稅後淨利潤、自由現金流量等多個數字；派息政策亦要穩定或有增長。另他建議一個投資組合可分散持有8至12隻股票，並要動態操作、汰弱留強。

他指投資盈富可用逆勢交易策略，在跌破悲觀線(趨勢線下一個標準差)時開始慢慢累積，到升破樂觀線(趨勢線上一個標準差)時要小心，隨時準備賣出，因再上升機率屆時已變小。他指投資最重要是按紀律操作，而這亦是投資者唯一能控制的事。現時盈富基金處悲觀線附近。

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