會計師行料港明年仍有500至800億集資規模新股

致同會計師事務所副管理合夥人夏其才

他表示，對香港新股市場前景感樂觀，觀乎過去數年的香港的新股集資趨勢一直上升，具非常良好的競爭力，認為香港於明年全球新股集資排名仍能躋身頭三位。另該行預計上海證券交易所亦能於明年排名頭三位。

夏氏續指，雖然企業盈利模式重要，但相信投資者仍主要以行業前景做判斷。他並預期，明年主要新股主流行業離不開資訊科技，內地的金融及房地產亦不容乎視。另他表示，香港投資者對於傳統行業如境內消費品較為熟悉，相信亦會是熱門主題。

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