會計師行料港明年仍有500至800億集資規模新股
2019年12月17日 18:23
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致同會計師事務所副管理合夥人夏其才
致同會計師事務所副管理合夥人夏其才預期，料明年香港新股宗數約150至160宗，與今年水平相約，但料集資金額將降至2,800至3,000億，即按年最多跌17.8%。他解釋，主要由於本地市場不明朗因素，另外阿里巴巴(09988)集資額已佔該行預期總額3,300億港元約三份一，認為明年未必有「咁大隻」新股，但指500至800億元集資規模的新股仍然有機會。
阿里巴巴(09988)早前來港第二上市，夏氏指出，在美上市的中概股會否回流，取決於多個因素，包括要視乎當地股市對公司雙重上市的反應，以及回流能否為公司帶來幫助。倘若中美關係並沒有太大改變，中概股來港第二上市數目不會純粹因為阿里巴巴的成功個案而明顯增加；相反，倘若中美關係變得緊張，在美上市的中概股則較有可能會尋求來港第二上市。
他表示，對香港新股市場前景感樂觀，觀乎過去數年的香港的新股集資趨勢一直上升，具非常良好的競爭力，認為香港於明年全球新股集資排名仍能躋身頭三位。另該行預計上海證券交易所亦能於明年排名頭三位。
夏氏續指，雖然企業盈利模式重要，但相信投資者仍主要以行業前景做判斷。他並預期，明年主要新股主流行業離不開資訊科技，內地的金融及房地產亦不容乎視。另他表示，香港投資者對於傳統行業如境內消費品較為熟悉，相信亦會是熱門主題。
提及本港今年有多宗新股因市況而延遲上市，他指出目前只有三所公司暫時未有上市計劃，其餘ESR(01821)及百威亞太(01876)已成功上市。有關延遲上市公司數目比例仍處於相當低以及可接受的水平，預期明年或保持相同水平。
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