5G推動！明年中國智能手機出貨量料回升　受惠股係...

市場研究機構IDC公布中國智能手機市場預測，指「5G已至」的概念在行業持續推動下，國內5G手機快速覆蓋市場，明年智能手機出貨量增長率料回復正數，按年增長0.7%。

報告指，隨着國內5G手機初期滲透，以及匯率等外部宏觀因素影響，機構預計明年內地手機市場平均單價按年漲幅將超過10%。5G手機價格戰亦會提前到來，料超過兩成5G手機低於2,000元人民幣的價位。該機構亦指，長期平均單價將處於持續下降的態勢，惟明年為未來5年內，國內市場手機平均單價最高的年份。

招銀國際分析師伍力恒認為，報告對手機出貨量的增長預測合乎市場預期。他指，5G手機規格愈來愈高，芯片和鏡頭成本自然上升，手機價格勢穩定向上。不過，對於小米早前以比市場預期低的價格推新手機。伍氏指，內地市場以「性價比」先決，手機商以低價搶佔市場在所難免。在成本和售價雙重壓力下，手機商的盈利能力取決於公司自主研發能力，自主研發能力愈高，公司盈利能力愈高。

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