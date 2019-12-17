沈振盈：騰訊到價可先行獲利 小米看高一線
2019年12月17日 19:00
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大市反覆回升，恒指高位見27,895點，剛剛升抵11月的最高位，即市略作回吐。今次的升浪，最為標青的板塊，主要是5G概念股及新經濟股份。騰訊控股(00700)的表現，確實令市場側目。其實打從此股在上月公布業績後，雖然市場演繹為「遜預期」，但筆者卻指出，此業績其實是不俗的業績，不可看淡！以此業績計，合理的波幅區間應該介乎320至370元。周二(17日)收市價371.20元，目標已到，可以獲利，往後的升幅就讓別人去博吧！
至於小米集團(01810)，又是出了業績之後被喻為差過預期，但筆者卻認為是進展良好，未來將受惠於5G換機潮，而會出現高增長，因此強力推介。過去兩周的表現，正好印證了筆者的預測。對於業績的評估，筆者一直堅持不要過分簡單化，更別用「大行預期」作為對後市走勢的看法。一來大行的盈利預期通常都不準確，而且後知後覺；二來，過往表現不代表將來表現，股票投資是看未來，不是看過去。過去的業績絕對不能反映將來的表現，大家應引以為鑑。
至於港股大市，恒指升至現水平，似乎已過分反映中美貿易協議的消息。今次的首階段協議，其實似是交功課式的協議，嚴格來說，只是暫時休戰的協議書，要完全解決所有問題爭端，難若登天，除非美國跪下來。
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)
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