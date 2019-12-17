沈振盈：騰訊到價可先行獲利　小米看高一線

至於港股大市，恒指升至現水平，似乎已過分反映中美貿易協議的消息。今次的首階段協議，其實似是交功課式的協議，嚴格來說，只是暫時休戰的協議書，要完全解決所有問題爭端，難若登天，除非美國跪下來。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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