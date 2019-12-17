開完香檳！2020年須脫歐　英鎊上周升幅全化灰

外國傳媒報道，因無協議脫歐(俗稱「硬脫歐」)威脅重現，英鎊匯價已悉數回吐自上周大選民調預測保守黨獲得多數地位以來的所有漲幅，英國股市亦回吐。

在英國首相約翰遜採取行動修改法律，以確保英國脫歐過渡期不會延續到2021年之後，英鎊創7月以來最大跌幅。有官員透露，約翰遜計劃立法內容將包括阻止政府推遲英國停止接受歐盟法律約束的最後期限，即使新的貿易安排沒有及時敲定。

法國農業信貸銀行G-10貨幣策略主管Valentin Marinov表示，英鎊剛好回到了12月12日(上周四)投票和隨後的「約翰遜反彈」走勢之前的水平，走勢逆轉的罪魁禍首恰恰也是約翰遜首相本人，因他決定杜絕任何將過渡期延長到2020年12月之後的機會。這決定可能是失策的。

在倫敦市場，英鎊兌美元跌1.3%至1.3156美元，上周五(13日)一度升至1.3514美元，因保守黨在英國大選中大獲全勝，令市場憧憬英國脫歐僵局將迅速解決。

股市方面，以英國國內公司為主的富時250指數一度下跌1.7%；港人較熟悉的富時100指數則變動不大，因成分股包括一系列跨國公司，能受惠英鎊貶值。

債市方面，10年期英國國債孳息率下跌0.05厘，報0.77厘，反映央行未來加息機會降。

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