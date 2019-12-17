【香港大鑊】傳內地進口不經港　難受惠貿戰降溫

外國傳媒報道，今年香港經濟以受傷「收場」，展望2020年，是否穩定將取決於未來抗議活動是「和平」，還是「再次陷入暴力」。目前經濟學家預測，2019年香港經濟勢萎縮1.3%，預計2020年首兩季(即上半年)將延續按年下跌的趨勢。

【香港未必受惠貿戰降溫】

不過，香港除了內憂外，原來也未必受惠中美達成首階段貿易協議！外國傳媒最新引述消息報道，由於中國在協議中承諾在未來兩年，將提高美國商品及服務進口規模2,000億美元，目前有更多細節陸續被揭露。

其中，有消息人士透露，中國考慮改變貿易渠道，將目前途經「香港」的貿易轉移到中國內地的港口。此舉可讓每年大約100億美元進口自美國、通過香港轉運的商品直接計入內地的貿易帳戶，從而提高進口規模。目前美國是不把通過香港轉運而進入內地的貿易規模，計入與中國的貿易往來。

消息人士稱，中國政府正審慎權衡如何處理經過香港的轉口貿易，因為此舉將進一步衝擊本已低迷的香港經濟，並可能令香港政治緊張局勢進一步升級。

報道指出，中國商務部未立即回應尋求評論的傳真。

【經濟已多災多難】

事實上，自今年春季以來，在社會動盪和貿易戰影響下，香港經濟已遭受種種苦痛。

●經濟

自6月動盪以來，香港經濟動能逐漸消失，第3季更陷入十年來首次衰退，政府預計全年萎縮1.3%。

●失業

勞動力市場已開始失去韌力，繼過去一年大部分時間處於20年低位後，最新整體失業率在截至11月的3個月已升至3.2%。其中，餐飲部門失業率達8年多以來最高，許多企業削減工時或要求員工放無薪假，以避免裁員。

●零售

社會動盪對零售和旅遊業影響最明顯，許多企業命懸一線。香港零售管理協會稱，如果情況沒有得到改善，未來6個月超過5,600個零售職位可能會被削減，數千家店舖可能面臨關閉。在新的一年租約即將續簽、員工獎金需要支付之際，聖誕及新年「黃金檔期」對許多企業至關重要，可謂不容有失。

●旅遊

在動盪形勢下，內地遊客遠離香港。10月來自內地訪客人數下降46%，降幅創紀錄，總數僅略高於250萬人，還不到今年1月創紀錄的一半。這種趨勢可能會持續，因內地遊客佔每月入境遊客總數大約75%，而且預計不會反彈，尤其是在動盪持續的情況下。

●商業展望

根據IHS Markit發布的11月香港採購經理指數(PMI)顯示，商業前景正處於2003年「沙士」以來最低。自2018年4月以來，該指標一直位於50的盛衰分界線之下，反映營商活動萎縮。

●樓市

相信暫時仍保持堅挺的只有樓市。與其他經濟領域相比，樓價保持韌力，較6月底創下的紀錄高位僅回落6%。政府放鬆按揭規定，允許更多首次置業人士進入市場，同時市場對居住空間的需求保持穩固。

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