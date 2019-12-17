冧市快到？調查：大戶樂觀　持現金比例6年最低

外國傳媒報道，美銀公布12月基金經理調查顯示，20%受訪大戶認為，全球經濟增速將高於趨勢水平，通脹則低於趨勢水平，比率為7個月最高；全球股票配置按月增長10%，至淨增31%，為今年內最高。12月交易最多的前三類分別為：長期美國科技及成長股、長期美國國債，以及長期投資級企業債。

值得留意的是，68%基金經理認為，2020年不可能出現經濟衰退，他們持有的現金水平維持至4.2%，為2013年以來最低，與11月時一樣；相比之下，10月現金比例為5%，9月為4.7%。

往績顯示，現金水平一向是相反信號，只要基金持有現金比例低於4.5%，就預示後市「偏熊」，而且鮮有出錯。目前基金經理已連續兩個月維持偏低現金，投資者或許不宜過分樂觀。

美銀投資策略師Michael Hartnett和Tommy Ricketts表示，對經濟下滑的擔憂大幅下滑33個百分點，是戲劇性轉變。大戶在過去兩個月，一直在消化經濟衰退的風險，他們購買的股票超過了債券，大戶預計標指頂位是3,322點。

這項調查是在12月6日至12月12日期間進行的，參與調查的199名投資者管理6,270億美元的資產。

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