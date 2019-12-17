新盤UPDATES：發展商唔放假　聖誕繼續有樓賣

臨近年底，佳節氣氛愈來愈濃厚，但無礙發展商部署推盤，有大型全新項目更表明有機會於聖誕節假期開售。

●Wetland Seasons Park最快周內開價 聖誕推售

新地代理總經理胡致遠亦稱，項目今期提供710伙，標準戶間隔1至3房，共有11種類型，最細實用面積由約296方呎起，主打兩房戶面積由379方呎起，3房戶則介乎約515至779方呎。而10座洋房實用面積約為2,000方呎。

●恆大．睿峰首輪銷售 傳10多伙已獲買家認購

市場消息透露，周二(17日)展開首輪銷售的長沙灣新盤恆大‧睿峰，市傳已有10多伙獲買家認購。

●15 WESTERN STREET開放式戶面積約210方呎

萬科置業(香港)等合作的西營盤住宅項目正式命名為15 WESTERN STREET。該公司執行董事周銘禧表示，項目的樓書準備工作已進入最後階段，最快本周上網，並爭取聖誕節後開放示範單位。定價將參考西半山新盤價錢，並視乎市況開價。

該盤提供104伙，戶型涵蓋開放式至3房單位，開放式戶面積約210方呎，而1房單位面積約300方呎，部分單位可享維港景，另設平台或天台的特色單位。

●朗城滙推新年優惠 指定單位送18.8萬元折扣

華懋集團旗下元朗朗城滙剛更新部分價單，凡於2020年1月31日或以前，購指定2房單位可獲18.8萬元折扣作為新年優惠。該集團銷售部總監吳崇武表示，是次新優惠涉及第1座2房戶型，其中18伙已推出銷售安排。項目現樓示範單位已開放予公眾預約參觀，預計明年可以交樓。

●藍塘傲推長達4年先住後付計劃

將軍澳藍塘傲去年底開始入伙，累計售出共583伙，銷售額逾62億元。項目新近推出「1440天無憂無慮」付款辦法，即長達4年成交期先住後付，買家先付樓價10%訂金，即可申請提前入伙，期間只需另外支付樓價5%作許可費，而該盤亦開放新的示範單位。

－－－－－－