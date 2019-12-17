東京迪士尼全球「最抵玩」　折射出日本變窮？

香港人到日本旅遊戲稱「返老家」，除了美食及購物外，原來日本東京迪士尼更是全球「最抵玩」。

日媒報道，全球6個城市迪士尼樂園成年人單日門票換算為日圓計，日本的價格為7,500日圓(約534港元)，僅為美國加州1.39萬日圓(約989港元)的一半左右，與法國巴黎1.13萬日圓(約804港元)和上海8,824日圓(約628港元)相比，低廉程度也顯得突出。類似的現象出現在100日圓店「大創」身上，其在曼谷的櫃台價格超過200日圓。

不過，正正因為日本商品和服務低廉日趨明顯，折射出日本變得有些貧窮的現實。

對於這種價格差異，市場視日本匯率被過度低估為原因之一，因為按「巨無霸指數」計算，日圓目前相兌美元貶值30%以上；如果將迪士尼樂園和大創的價格同樣進行指數化，與實際匯率相比，日圓兌美元和泰國泰銖貶值46至50%以上，貶值程度甚為突出。

其實，原因不僅是日圓貶值，日本第一生命經濟研究所的首席經濟學家永濱利廣表示，如今的價格差距，是難以透過匯率説明。

事實上，日本企業加薪放緩，打工仔消費意願無法提高，導致物價持續低迷、經濟也無法改善的惡性循環。統計顯示，如果以1997年的實際工資為100計算，2018年的日本為90.1，即打工仔愈搵愈少。相比之下，美國為116，英國為127.2等，可想而知差距甚大。

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