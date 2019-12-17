雲鋒金融收購萬通保險9.8%股權 涉逾15億元
2019年12月17日 20:45
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雲鋒金融集團(00376)公布，收購優萬全部已發行股本。優萬持有萬通保險9.8%股本權益。
萬通保險為雲鋒金融的非全資附屬公司，現時擁有60%權益，而餘下40%權益由7名其他共同投資者(當中包括覓優國際)擁有。
作為收購事項一部分，覓優國際亦會轉讓由優萬結欠覓優國際金額為15.63億港元的股東貸款，收購事項的對價為15.61億元，須於交割時以現金支付。
萬通保險為一間獲授權保險公司，獲許可在香港從事壽險和年金險、連結式長期險、永久健康保險及退休計劃管理的長期保險業務。該公司亦已註冊為主事中介人，可進行強積金受規管活動。萬通保險亦通過分公司在澳門經營，並獲許可在澳門銷售人壽保險產品。
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