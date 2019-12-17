鎊匯未脫險！歐盟：與英關係或突然中斷

英國「硬脫歐」風險重燃，英鎊匯價已跌回上周四(12日)大選前。外國傳媒報道，歐盟委員會貿易總幹事Sabine Weyand表示，英國首相約翰遜堅持2020年脫歐過渡期，使英國再次面臨與歐盟關係突然中斷的風險。

Sabine Weyand警告，約翰遜避免脫歐過渡期延長至2020年之後的意圖，將需要歐盟做出相應計劃。

她周二(17日)說：「我們得到強烈建議，要求認真對待英國不打算延長過渡期的計劃，需要為此做好準備。這意味着在談判中，我們必須考慮如果到2020年底，不能達成協議就將導致另一種極端情況的問題。」

不過，目前形勢未算太緊張，因根據英國脫歐協議，過渡階段可以延長最多兩年，相關決定必須在2020年中之前作出。

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