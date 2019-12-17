經濟真係好？市場料日本央行下一步是「收水」

外國媒體報道，分析師認為日本央行下一步行動將是撤回大規模的刺激措施，然而，這種預期似乎與目前日本經濟狀況不相符。

在41位分析師中，有25位或61%預計，日本央行下一步行動是撤回刺激計劃，11月時比例為44%。

不過，調查亦顯示，大多數分析師稱，日本央行採取「收水」行動的時間為2021年或更後，暗示日本的貨幣政策暫時仍要保持現狀。另外，有16位分析師或39%認為，日本央行下一步行動將是「加大」刺激力度，惟比例低於上次調查的56%。

調查反映市場對央行「加大放水」的預期降溫，岡三證券首席分析師Nobuyasu Atago指出，海外和日本經濟增長明年可能加快，在日圓匯率穩定及股市堅挺下，央行得以暫緩擴大刺激。

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