全球經濟未好轉 航運指標反映原材料需求弱
2019年12月17日 21:25
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，全球運輸前景依然未明朗，素有大宗商品市場及全球航運指標之稱的波羅的海乾散貨指數(BDI index)周一(16日)跌2.95%，報1,315點，為連跌9日，創11月22日以來最低。
其中，海岬型指數跌幅達4.9%，報2,334點，為6月21日以來最低，即近6個月低位，也是拖累波羅的海指數下跌的主因。
海岬型船隻通常運載量為17萬至18萬噸，主要運載鐵礦砂、煤炭等原物料。
另一邊廂，巴拿馬型船運價指數亦跌2點，報1,462點，結束連升13日的強勢。這型船隻的通常運載量為6萬至7萬噸，運載貨物為煤炭或穀物等。
報道指出，海岬型船運價最主要的驅動因素是中國由澳洲和巴西進口的鐵礦砂，特別是來自巴西的原料。數據反映全球經濟仍失去動力，與股市升勢背道而馳。
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