【財經評論】內地賴債續惡化　企管變革不容拖

內地近年經濟增長放緩，加上倚靠債務槓桿推動經濟的固有模式效用漸減，副作用開始浮現。有報道指，經濟總量位列全國「三甲」的山東省，遭遇史無前例的信用風險衝擊，年內債務違約額創新高，惹起市場對企業過往互相擔保借貸而「火燒連環船」的擔憂。面對內外環境複雜多變，為挽回市場信心，改革企業管治已刻不容緩，否則只會加劇走資壓力。

據統計，山東省年內新增債券違約本金規模逾108億元人民幣，為各省中排名第四。原本個別債務違約不是甚麼大不了的事宜，債權人撇帳就是了，惟今次惹人憂慮的是背後結構，尤其企業互相擔保恐觸發骨牌效應。在經濟好境時，「拍膊頭」確實能將槓桿極大化，惟一旦逆轉，就須反過來付出幾何級數的代價，並形成「十個茶煲九個蓋」的惡性循環。再者，企業債務一向透明度低，金融機構在現況下豈敢借貸？難道不怕一借無回頭？更何況即使是目前看起來營運優良的企業，也難以考查背後有否擔保危在旦夕的「同胞」。

隨着互相擔保的問題被陸續揭露，市場對地方企業的信心必遭嚴重打擊，影響「債冚債」難度，使危機加速傳播。就山東省而言，雖然經濟總量僅次於廣東和江蘇，但今年首3季經濟增速僅5.4%，為全國倒數第四，僅高於吉林、黑龍江和天津。其經濟結構又以重型工業國企為主，它們正是貿易戰受害者，致使今年首10個月的工業企業利潤按年急挫15.5%，大幅弱於全國的2.9%跌幅，而且因營運效率低，要「大船轉彎」配合改革轉型甚難。

值得留意的是，該省截至9月底不良貸款率為3.56%，顯著高於全國商業銀行的1.86%，融資能力不但被削弱，令人憂慮的是豬價飛升導致通脹飆至4.5%，接下來仍有春節因素，使央行救市受掣肘，短期融資利率難大降，將進一步考驗企業抗逆能力，潛藏隱憂實在不輕。

面對企業管治呆板，內地政府處境兩難，尤其每年有大量畢業生投身社會，必須新增數以百萬計的就業機會，惟增加職位殊不容易。為了避免企業倒閉潮，官方開始容許「美式破產」，即讓企業在法院的保護下進行重組，先求存再償還債務，以免突然人去樓空，引發潛在的社會動盪和大規模裁員。

不過，上述皆是「治標不治本」，債務問題確實需時解決，惟有危亦有機，這亦是推動企業改善治理、增強透明度的良機，從根本上恢復金融機構的信心，能否成事就考驗當局的決心了。

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